Si era recato presso la Fiera del Mediterraneo a Palermo per sottoporsi ai test per l’individuazione del virus Sars-Cov-2 , dopo aver effettuato il tampone, risultato negativo, si stava accingendo ad uscire a bordo della propria automobile dalla zona predisposta per i test ma avrebbe accusato un malore e si è schiantato contro un muro.

Sul posto polizia, sanitari e vigili del fuoco, che sono intervenuti per smontare la bombola dell’impianto a gas dell’auto.