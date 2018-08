Palermo, due 16enni tentano di scalare un monte ma si perdono: ritrovati a tarda notte

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Decisamente una brutta avventura quella vissuta da due 16enni palermitani nel pomeriggio di ieri. I minorenni infatti, in un guizzo escursionistico, hanno deciso di scalare verso le 16:00 del pomeriggio il Monte Cuccio. Nel dettaglio, i due erano partiti da via Bellavista a Baida percorrendo molta strada a piedi ma intorno alle 22:30, stanchi, stremati dalla sete, al buio e senza punti di rifermento hanno capito di non riuscire più a tornare indietro chiamando i soccorritori perché andassero a prenderli. Alla richiesta di aiuto, sono dunque state organizzate le squadre di soccorso formate da vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, uomini della forestale e della polizia di stato i quali sono riusciti a ritrovare i ragazzi smarriti intorno alle 2 di notte e a portarli così sani e salvi tra le braccia dei propri familiari.

Di Pietro Geremia