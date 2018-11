Palermo, emergenza meteo: decine di interventi dei carabinieri(Video)

Print This Post

Sono numerosissimi gli interventi effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in provincia, in relazione alla situazione di emergenza dovuta alle avverse condizioni metereologiche.

Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle Compagnie Carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi.

Interi nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai Carabinieri dalle proprie case o da autovetture rimaste bloccate (ed in alcuni casi quasi sommerse) in strada dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi esondati.

In allegato il video del salvataggio effettuato questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi lungo la stradale 189, tra Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia dove il torrente Platani è esondato. Gli occupanti delle autovetture sono stati tratti tutti in salvo.