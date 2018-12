Palermo, emergenza rifiuti: Orlando invia le ruspe

Connect on Linked in

E’ ormai emergenza rifiuti a Palermo.

Per riportare la situazione sotto il livello di allerta, il sindaco Leoluca Orlando pare che abbia richiesto l’intervento delle pale meccaniche delle società partecipate per rimuovere la spazzatura.

“Il quartiere al centro dell’attenzione per la pulizia straordinaria riteniamo debba essere Bonagia, che ha il più basso tasso di evasione della Tari; mentre il più alto tasso di evasione si registra nei quartieri Libertà, Sferracavallo e Mondello” – ha detto il primo cittadino di Palermo.

“Alcuni dirigenti – continua l sindaco – sono stati i protagonisti di una vergognosa gestione dell’Amia che avrebbe dovuto essere colpita per falso in bilancio e truffa qualora il mio predecessore, Diego Cammarata, non avesse omesso di denunciare i responsabili, impedendo così l’apertura del processo per accertare le responsabilità del CdA e dei dirigenti” – termina Orlando.

Di Pietro Geremia