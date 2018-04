Palermo, esplode bombola del gas in una panineria: ferite 2 persone

Print This Post

Una panineria è andata a fuoco per l’esplosione di una bombola del gas.

Stava per iniziare la processione dei simulacri per i rituali del Venerdì santo quando improvvisamente si è sentito un forte boato provenire da una panineria adiacente via Colonna Rotta.

Subito dopo l’esplosione si sono sprigionate le fiamme che hanno divorato l’intero negozio dove all’interno c’erano 2 dipendenti, un 40enne ed un 62enne, che stavano lavorando e che sono rimasti coinvolti nell’esplosione rimanendo feriti in modo grave.

Sul posto sia i pompieri che i carabinieri che hanno fatto sgomberare il palazzo.

I soccorsi del 118 che hanno trasportato uno dei 2 feriti all’ospedale Civico nel reparto ustionati, mentre il secondo uomo, il 62enne ferito in modo più grave, è stato trasportato su un’auto privata all’ospedale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato