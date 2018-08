Palermo, finisce con l’auto contro una saracinesca: tranciati cavi dell’Enel

Connect on Linked in

Incidente in via Panneria. Era a bordo di una Lancia Y quando, per cause ancora da accertare, sbanda e va a sbattere contro una saracinesca tranciando anche dei cavi dell’Enel e danneggiando anche una Fiat Panda parcheggiata.

Arrivati sul posto i soccorsi del 118 che con un’ambulanza hanno trasportato la giovane donna presso l’ospedale Civico in codice verde disponendo anche delle analisi per constatate l’eventuale presenza di alcool o droghe nel sangue.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati poi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato