Palermo, finisce con lo scooter contro una mucca: deceduto 18enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nel paese di Terrasini, in provincia di Palermo.

A quanto pare infatti, un giovane 18enne è deceduto dopo ben 3 giorni di agonia in seguito ad un brutto incidente avvenuto la settimana scorsa dove, a bordo di uno scooter Honda Sh 125 insieme ad una 14enne, si è scontrato contro una mucca che si trovava in mezzo alla carreggiata.

Nel violento scontro con l’animale, inspiegabilmente errante per le vie cittadine, i due sono stati scaraventati violentemente a terra riportando così gravi ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 i quali li avevano subito trasportati all’ospedale Villa Sofia dove, sfortunatamente, il povero 18enne è deceduto. Una morte inspiegabile che ha dunque lasciato un paese in un silenzio sconfortante, interrotto da parole di commiato per il giovane maturando da parte degli amici, dei parenti e dai cittadini di Cinisi e Terrasini. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia