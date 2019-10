Palermo, Firme false M5s: la Procura ha chiesto tredici condanne

Print This Post

La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali.

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/palermo/297774/firme-false-m5s-la-procura-ha-chiesto-tredici-condanne.html )