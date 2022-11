Online il terzo episodio della docuserie promossa dalla Flc e dalla Fillea Cgil Sicilia “La Scuola nello Stato di Diritto”, un format ideato dal regista Alberto Castiglione.

In questo terzo servizio viene raccontata la realtà di un quartiere della città di Palermo, Cep, e di una scuola, l’Istituto comprensivo Giuliana Saladino, che qui coltiva il sogno di restare aperta 24 ore su 24 e far sì che sia uno spazio di socialità per il quartiere.