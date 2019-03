Connect on Linked in

Un solo colpo di pistola, dritto alla testa di Francesco Manzella, un pregiudicato residente nella borgata di Falsomiele a Palermo.

La polizia lo ha trovato all’interno della sua Wolkswagen Polo in via Gaetano Costa, in zona Pagliarelli. Indagini aperte per cercare qualche traccia che possa ricondurre agli autori dell’omicidio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato