Esplosione in un capannone a Palermo. Una fuga di gas ha provocato un deflagrazione e il ferimento di tre operai che stavano lavorando all’impianto del gas in una ditta in via Calcante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e gli hanno affidati ai sanitari del 118. L’esplosione ha provocato grossi squarci nei tetti della struttura. Hanno ustioni in diverse parti del corpo i tre operai investiti dall’esplosione provocata da una fuga di gas nel un laboratorio di dolci che produce biscotti. Due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Civico nel reparto di chirurgia plastica uno in codice giallo a Villa Sofia. I tre stavano collaudando dei forni quando è scoppiato l’incendio nel capannone.