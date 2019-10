Palermo, furto al cimitero: rubato 50 ossari di zinco

Connect on Linked in

Persino al cimitero non si può ormai riposare in pace di questi tempi.

Nei giorni scorsi pare infatti che un gruppo di ladri sia penetrato all’interno del camposanto di Partinico trafugando i resti di cinquanta defunti contenuti in altrettante cassette di zinco. Secondo le prime ipotesi, i malfattori avrebbero approfittato dello spurgo posto in essere da parte degli operai comunali, in seguito al quale i resti dei defunti sarebbero stati inserito nell’ossario, penetrando nel cimitero con un grosso mezzo caricando dunque le cassette col fine di venderle probabilmente come metallo.

Sul caso gli uomini dell’arma dei carabinieri di Partinico hanno avviando le indagini atte a dare un nome e un volto ai tombaroli.