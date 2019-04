Palermo, gioielli rubati e recuperati in 24 ore: denunciato presunto autore

Connect on Linked in

Con un’operazione lampo gli uomini della polizia di stato di Palermo appartenenti al nucleo antirapina, coadiuvati dai “Falchi” della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, sono riusciti ad identificare il presunto autore di un furto nel giro di 24 ore.

Nel dettaglio, pare che l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici, abbia commesso il furto la notte del 1 di Aprile ai danni di una gioielleria sita nel capoluogo siciliano in via Ausonia per poi depositare la refurtiva, del valore di circa 20.000 euro, in un luogo ritenuto sicuro e distante dal luogo del misfatto.

Grazie ad una fitta attività info-investigativa, gli agenti sono riusciti a scovare il pregiudicato all’interno di un Bed and Breakfast, non distante dal Piazzale Ungheria, e a recuperare il maltolto per poi riconsegnarlo al legittimo proprietario.

Sarebbero tuttora in corso le indagini atte a stabilire se il furfante sia stato fiancheggiato da complici.