Palermo, giornate di fuoco in provincia: due intossicati per il fumo

Una provincia palermitana a ferro e fuoco quella protagonista degli incendi dei giorni scorsi.

A quanto pare infatti, i vigili del fuoco sarebbero stati impegnati su più fronti nell’intero hinterland del capoluogo siciliano, in particolare in Via Dante, dove diversi mezzi antincendio sono entrati in azione per placare il fuoco divampato all’8° piano di un palazzo.

Proprio al momento dell’incendio sembra che due persone si trovassero all’interno dell’appartamento, rimanendo così intossicate a causa del fumo nero che si è sprigionato, ma fortunatamente portate in salvo dagli operatori del soccorso. Numerosi incendi si sono verificati inoltre a Ciminna e Caccamo, dove sono stati necessari addirittura gli elicotteri e i canadair, oltre a San Martino delle Scale dove per ben due volte i vigili del fuoco sono stati chiamati a entrare in azione

Di Pietro Geremia