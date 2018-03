Palermo, giovane viene arrestato per rapina: tenta di fuggire attraverso un finto malore

Connect on Linked in

La polizia di Palermo ha arrestato un giovane 23enne per rapina. Il ragazzo aveva tentato una rapina in un supermercato in via Trabia, ma il suo tentativo è stato reso vano dagli agenti di polizia che lo hanno colto in flagrante arrestandolo.

Condotto nel carcere, alcune ore dopo, ha chiesto di essere portato in ospedale perchè non si sentiva bene.

A quel punto i poliziotti hanno chiamato un’ambulanza del 118 per trasportarlo al vicino pronto soccorso ma, arrivati a destinazione, l’uomo avrebbe cercato di fuggire aprendo i portelloni dell’ambulanza ma è stato prontamente bloccato dalla volante che lo scortava.

Adesso il ragazzo dovrà rispondere anche del reato di tentata fuga.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato