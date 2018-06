Palermo, giovane viene salvato da un cane: era riverso per terra

Print This Post

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Detto più che mai azzeccato nella seguente storia di cronaca che ha come protagonista un giovane che, nei pressi di via XXVII Maggio a Brancaccio, probabilmente sentitosi male, si è accasciato al suolo.

In quel momento un cane, passando da lì, nota l’uomo per terra e, iniziando ad abbaiare, ha attirato l’attenzione del padrone che ha subito chiamato i soccorsi del 118 per prestargli soccorso.

Molto probabilmente se non fosse stato per il cane il giovane sarebbe deceduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio