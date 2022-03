Grave incidente in Viale Europa a Villabate centro alle porte di Palermo. I residenti sono stati svegliati da un fortissimo boato. L’auto una Volkswagen Golf è finita contro diverse auto parcheggiate e poi contro il muro di un negozio. Il conducente Salvatore Scirè di 39 palermitano è morto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno messo in atto tutte le manovre mediche per mantenerlo in vita ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente nella zona di Corso dei Mille. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook da parte di amici e conoscenti.