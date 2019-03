Palermo, i carabinieri sequestrano 160 esemplari di avifauna protetta: denunciati venditori e acquirenti

Connect on Linked in

Nella prima mattinata di domenica scorsa i Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Palermo, coadiuvati da quelli del Distaccamento Cites di Punta Raisi e della Stazione Carabinieri di Piazza Marina hanno sequestrato oltre 160 esemplari tra cardellini, verzellini e merli posti sui banchetti di vendita e occultati tra i vicoli del mercato.

Tutti gli esemplari sequestrati, sono individuati quale specie particolarmente protetta dalla Convenzione Internazionale di Berna del 1979 che ha ad oggetto la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa.

I piccoli fringillidi sono stati rinvenuti all’interno di 16 gabbie anguste, in condizioni di grave sofferenza tali da impedire loro non solo di volare ma anche di muoversi all’interno. Gli esemplari sono stati sottoposti a visita medico veterinaria dal personale di turno del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Palermo che ne ha attestato l’idoneità alla reintroduzione in natura che è avvenuta all’interno del Parco della Favorita.

L’intervento, a distanza di poche settimane dal precedente, questa volta ha colpito anche gli acquirenti che sono stati anch’essi denunciati per ricettazione in quanto hanno proceduto all’acquisto di beni provenienti da reato, ovvero di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.

In ragione delle gravi conseguenze per chi procede all’acquisto si rinnova pertanto l’invito dell’Arma a non acquistare animali al di fuori di esercizi commerciali specializzati in quanto oltre ad incorrere in responsabilità penali si rischia di ledere ulteriormente l’eccezionale patrimonio di biodiversità del nostro territorio