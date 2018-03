Palermo, il cane anti droga “Ron” fa arrestare giovane per detenzione di hashish

Print This Post

Carabinieri della stazione di Resuttana Colli, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, svolto unitamente ai miliari della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili che si sono avvalsi dell’infallibile “fiuto” del cane Ron, hanno arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, S.V., nato a Palermo, classe 1992, ivi residente, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

I Carabinieri a seguito della perquisizione nell’abitazione del Sardina hanno rinvenuto gr. 60 di hashish, un bilancino di precisione ed euro 350 ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato è stato tradotto presso il locale Tribunale per il rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.