Palermo, imprenditore viene picchiato in strada: esclusa la pista mafiosa (Video dell’aggressione)

E’ venuta meno l’ipotesi mafiosa per l’aggressione subita alcuni giorni fa da parte di un imprenditore di Palermo.

A quanto pare infatti, in seguito alla visione da parte delle forze dell’ordine di un video catturato dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza in viale Regione Siciliana, si dimostrerebbe che il brutale assalto subito dall’uomo, il titolare del disco pub Tasmira Rivendell, sia avvenuto per una banale lite in strada.

Nel dettaglio il video in questione riprenderebbe l’imprenditore, accorso a soccorrere una donna in lacrime, essere picchiato in modo violento da un uomo sopraggiunto successivamente con il sottofondo delle urla della donna che pregano l’aggressore di finirla.

Il restringimento delle ipotesi dell’aggressione permetterà dunque agli uomini dell’arma dei carabinieri di identificare la donna e l’aggressore.

Di seguito il video diffuso dai carabinieri che chiedono ai cittadini di collaborare nell’identificazione dell’ aggressore e della donna o a fornire, comunque, notizie utili al loro rintraccio chiamando il numero di pronto intervento 112 .

Di Pietro Geremia