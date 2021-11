Vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un incendio cha ha distrutto una costruzione in legno in via Messina Marine a Palermo. Sono intervenute diverse squadre. La costruzione si trova nei pressi del pontile che era stato realizzato dalla ex provincia di Palermo e poi abbandonato.

L’intervento è durato alcune ore. Alcune settimane fa qualcuno aveva dato fuoco all’intera struttura diventata rifugio di tossicodipendenti e clochard.