Un rogo partito dalla bombola di gas della cucina ha innescato un vasto incendio che ha provocato lo sgombero di una palazzina in via Villagrazia a Palermo . Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza un appartamento al secondo piano.

I tecnici stanno valutando l’agibilità dell’immobile. Non ci sono feriti.