Palermo, incidente stradale: gravi due bimbi di 2 e 4 anni

Un grave incidente stradale si è verificato , ieri pomeriggio, in piazza Simon Bolivar a Palermo .

Una Renault Captur , per cause in corso di accertamento, si è ribaltata causando il ferimento grave di due bambini di 2 e 4 anni che si trovavano a bordo del mezzo in compagnia del padre e della madre.

I due piccoli sono stati ricoverati in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell’ospedale Cervello, le condizioni più gravi sono state accertate per il bimbo di 2 anni che attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Per i genitori ferite lievi.

Non è ancora chiaro se il Suv si sia scontrato con un’altra vettura o con un auto parcheggiata. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Al padre sono stati eseguiti i controlli alcolemici e tossicologici.

Si sta accertando se nella vettura fossero montati i seggiolini obbligatori per legge.