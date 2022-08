Incidente mortale stanotte in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo.

La vittima è Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto. I rilievi sono eseguiti dell’Infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri per finire sull’asfalto.

Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato alcunché da fare.