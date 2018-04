Palermo, infermiere aggredito due volte in poche ore

Connect on Linked in

Continuano purtroppo senza sosta le aggressioni al personale dei nosocomi siciliani. L’ultimo caso è stato registrato nella giornata di ieri a Palermo, dove un infermiere di 50 anni è stato aggredito nell’Ospedale Civico per ben due volte nel giro di poche ore.

La prima aggressione è avvenuta nella sera tra l’infermiere e i tre parenti di una ragazza arrivata al pronto soccorso dopo un incidente stradale per via dei tempi di attesa giudicati troppo prolissi dai familiari i quali in preda al nervosismo hanno dapprima iniziato ad offendere il dipendente del nosocomio per poi arrivare a spintonarlo violentemente.

Il secondo episodio violento invece si sarebbe verificato un paio d’ore dopo quando il padre di una bambina arrivata al pronto soccorso avrebbe avuto una reazione talmente violenta da costringere lo stesso infermiere e il medico in servizio a chiudersi dentro uno sgabuzzino aspettando l’arrivo della polizia. Entrambi gli episodi sono stati denunciati dai vertici dell’azienda sanitaria all’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia