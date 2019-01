Palermo, intera palazzina collegata abusivamente alla rete elettrica : arrestate 5 persone

Print This Post

I carabinieri della stazione di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo hanno tratto in arresto cinque persone con l’accusa di furto aggravato in concorso di energia elettrica.

Nella fattispecie i militari, accortisi di alcune anomalie nei consumi di un intera palazzina, composita da tre appartamenti, hanno deciso di fare un accurato controllo dello stabile al termine del quale è emerso che gli occupanti (nel primo appartamento: C.G. nato a Belmonte Mezzagno, classe 1948 e M.M.C. nata a Belmonte Mezzagno, classe 1952, nel secondo appartamento: P.A. nato a Belmonte Mezzagno, classe 1968, e C. D. nata a Palermo classe 1973, nel terzo ed ultimo: C. G. nato a Palermo, classe 1991) avevano creato un sistema parallelo a quello già esistenze al fine di allacciarsi direttamente alla rete elettrica.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Termini Imerese.

Il giudizio si è concluso con la convalida degli arresti e l’emissione per tutti e cinque i soggetti, della misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria.