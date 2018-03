Palermo, installate nuove panchine alla Kalsa: rubate dopo due giorni

Print This Post

Un’area degradata alla Kalsa a Palermo era stata ripulita martedì da consiglieri, migranti e bambini.

In piazza Carlo Ventimiglia, a pochi passi dallo Spasimo erano state installate panchine. La scorsa notte qualcuno si è portato via tutto.

«Non riesco a trovare le parole per la rabbia – dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Abbiamo iniziato un percorso di condivisione e di cultura della legalità, ma c’è sempre qualcuno che preferisce restare indietro. Proviamo subito a capire cosa fare. Di certo non mi arrendo, non ci arrendiamo».

Fonte: Gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/03/30/nuove-panchine-alla-kalsa-a-palermo-ma-i-ladri-le-rubano-due-giorni-dopo_826845/)