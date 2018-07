Palermo, la casa va a fuoco e inquilini non se ne accorgono: fumo uccide il gatto

Print This Post

Avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia l’incendio che si è verificato all’interno di un appartamento sito nel quartiere Zisa di Palermo.

A quanto pare infatti, all’ultimo piano di una palazzina sita in via Alessio Narbone, per motivi ancora da chiarire, sia sia iniziato a sviluppare un forte incendio senza che gli inquilini, originari della Costa D’Avorio e intenti a guardare la televisione, si accorgessero di nulla.

Solo grazie al pronto intervento di quattro veicoli dei vigili del fuoco, un’ambulanza e due gazzelle dei carabinieri e stato possibile evitare la tragedia che però ha avuto una sua nota stonata: un gatto infatti, rimasto imprigionato nell’appartamento adiacente a quello interessato dalle fiamme, ha perso la vita soffocato per via delle esalazioni del fumo.

Di Pietro Geremia