il prossimo 19 maggio, in diretta Facebook, sarà presentato il romanzo “Elbrus” di Giuseppe Di Clemente e Marco Capocasa, un racconto di fantascienza pubblicato da Curcio Editore. L’evemto è organizzata dalla Libreria Macaione Spazio Cultura di Palermo.

Le vicende di Elbrus si svolgono nel XXII secolo, in un futuro in cui l’umanità è messa a dura prova dalle conseguenze del riscaldamento globale. I gas serra, derivanti dalle attività antropogeniche, hanno contribuito ad incrementare drammaticamente fenomeni come lo scioglimento dei ghiacci ai poli, il degrado dei suoli e la desertificazione.

I cambiamenti climatici hanno accentuato i fenomeni migratori verso le aree subpolari e polari del pianeta, provocandone il sovrappopolamento. In questo contesto, gli esseri umani si trovano a fronteggiare il più grave dei problemi: la scarsità di risorse e le conseguenti difficoltà di sostentamento.