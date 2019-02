Palermo, l’agenzia delle dogane sequestra 15 tonnellate di sacchetti non a Norma

Print This Post

I funzionari dell’agenzia Dogane e monopoli (ADM) di Palermo, nell’ambito dell’operazione doganale “Codice Asso” , coordinata dalla direzione centrale antifrode e controlli , hanno sequestrato oltre 15 tonnellate di sacchetti di plastica.

La merce, di origine e provenineza vietnamita, era dichiarata all’importazione come sacchetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I controlli, effettuati con il Nucleo Anticrimine Natura (N.I.P.A.A.F.) dell’arma dei carabinieri di Palermo e con l’Associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili (Assobioplastiche) , hanno invece accertato che la merce era costituita da comuni borse di plastica per il trasporto di prodotto, in violazione di quanto prescritto da Testo Unico Ambientale.

La violazione, ai sensi dell’ex art. 261 del D.Lgs N.152/2006, prevede per l’autore del reato una sanzione amministrativa compresa tra i 2.500 e i 25.000 euro.

L’esito dell’attività rappresenta un significativo esempio di sinergia tra gli Enti istituzionali i i soggetti privati, finalizzata alla tutela dell’ambiente.