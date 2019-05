Palermo, lavori all’ospedale: camera mortuaria spostata in tenda

Connect on Linked in

Una storia che ha senza dubbio dell’inverosimile sta avvenendo a Palermo in questi giorni.

In virtù della ristrutturazione di un’ala dell’ospedale Ingrassia, pare che la camera mortuaria del nosocomio sia stata trasferita in una tensostruttura per ospitare le salme solo il tempo necessario per provvedere al trasferimento gratuito nella vicina camera del presidio Pisani di via La Loggia.

“La soluzione è soltanto provvisoria” – afferma la direzione dell’Asp – ma di certo non ha destato il buon umore negli utenti palermitani i quali su Facebook si sono letteralmente scatenati pronunciando parole di biasimo nei confronti dei dirigenti i quali, capendo la situazione, hanno dichiarato che “gli indispensabili ed indifferibili lavori di ristrutturazione e riqualificazione della camera mortuaria proseguiranno in modalità intensiva su due turni per consentire di ridurre i tempi di consegna fissati nel prossimo 29 giugno”.