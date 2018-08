Palermo, lotta al volantinaggio selvaggio: ingenti le multe

La Polizia municipale di Bagheria, paese in provincia di Palermo, ha deciso di fare un vero e proprio giro di vite contro il volantinaggio selvaggio. Gli operatori comunali hanno infatti elevato delle sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro ai danni di alcuni operatori di ditte pubblicitarie che effettuavano distribuzione di volantini in orari e giorni diversi da quelli previsti per l’ordinanza. In merito alla raffica di multe lanciate dagli agenti municipali, l’assessore comunale Maria Laura Maggiore, che da qualche giorno ricopre la delega della polizia municipale, ha dichiarato: “Non è facile operare per il controllo e il decoro del territorio in una città difficile come Bagheria dove il rispetto delle regole e l’amore per il bene comune non è ancora una priorità della popolazione Ringrazio i vigili per la loro attività e invito i cittadini a essere più collaborativi nell’aiutarci a mantenere il decoro della città”.

Di Pietro Geremia