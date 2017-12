Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Macabra scoperta in via Demetrio Camarda a Palermo, i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo di 76 anni, palermitano, riverso per terra all’interno del suo appartamento.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso i militari dell’arma della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Palermo.

Verosimilmente l’uomo ha subito un’aggressione, sono in corso le indagini per chiarire la vicenda.