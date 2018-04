Palermo, madre e figlia minacciate con un taglierino a scopo di rapina: arrestato 48enne

Print This Post

I poliziotti del commissariato Politeama hanno arrestato P.S., pluripregiudicato bagherese di 48 anni, con l’accusa di tentato furto ai danni di una donna 30enne.

Nel dettaglio, sembra che l’uomo abbia dapprima seguito e in seguito bloccato una donna davanti al proprio portone di casa dopo aver preso la propria bambina da scuola.

In seguito, il 48enne avrebbe fatto entrare entrambe le vittime all’interno dell’ascensore e, armato di un taglierino, abbia tentato di rapinarle facendosi consegnare tutti i soldi.

Al diniego della donna, l’uomo avrebbe iniziato a frugare nelle tasche e nello zaino della piccola ma, non avendo trovato nulla, si sarebbe dato alla fuga per le scale. Nonostante il forte stress, la giovane mamma ha comunque lanciato l’allarme agli uomini della polizia di stato i quali si sono messi subito sulle tracce del furfante riuscendo ad agguantarlo in breve tempo.

Il malvivente tra l’altro, era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a Bagheria, motivo per cui, oltre che del tentato furto, dovrà rispondere della violazione della misura di prevenzione.

Di Pietro Geremia