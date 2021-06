La pioggia incessante in provincia di Palermo ha creato non pochi disagi. Si sono registrati allagamenti lungo la zona di viale Regione Siciliana, decine le richieste di aiuto giunte ai centralini di vigili del fuoco e forze dell’ordine. La protezione civile ha diramato l’allerta arancione.

L’asse che collega l’autostrada Palermo Catania alla Palermo Mazara del Vallo è stata chiusa all’alba da Corso Calatafimi a via Belgio per alcuni allagamenti nei sottopassi. Ieri mattina chiusi anche i sottopassi di viale Lazio, dove la Rap ha cercato di fare defluire l’acqua, e quello di via Belgio, per proteggere il lavoro degli operai.

Chiusa al traffico anche la via Imera, allagamenti a Mondello, nella zona degli ospedali Civico e Policlinico, nei pressi dello svincolo dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo per Tommaso Natale e nei pressi di Carini. Anche il traffico ferroviario con l’aeroporto ha subìto qualche ritardo.