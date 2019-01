Palermo, maxi sequetro di droga nel quartiere Z.E.N. 2

L’ultimo in ordine temporale di una lunga serie di arresti effettuati dai Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, impegnati senza sosta nell’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti.

F.B. 18enne palermitano, volto noto agli operanti, è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con circospezione tra i padiglioni dello Z.E.N. 2.

Intuito che il giovane

stesse nascondendo qualcosa, i militari l’hanno fermato e controllato, avendo

conferma di quanto sospettato rinvenendo: 150 grammi di hashish, 30 grammi di

marijuana e 196 € provento dell’attività di spaccio.

A seguito della

perquisizione del box in via Primo Carnera in uso al giovane, i Carabinieri

hanno trovato: 4.160 grammi dihashish divisi in 43

panetti, 367 grammi della stessa sostanza suddivisa in 104 stecche, 844 grammi

di marijuana divisi in 50 confezioni, un bilancino di precisione e materiale

vario per la preparazione delle dosi.

Tratto in arresto con

l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, su disposizione

dell’Autorità Giudiziaria è stato giudicato con il rito direttissimo presso il

Tribunale di Palermo. In quella sede, a seguito di convalida dell’arresto è

stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.