Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si era recato a mare per distogliere i pensieri quotidiani. Un passante, notando che in acqua vi era un corpo galleggiante, avvicinandosi ha notato che non dava segni di vita.

A quel punto ha subito avvertito i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza riuscirvi, l’anziano era privo di vita.

La vittima di 75 anni con ogni probabilità è stato colto da malore mentre faceva il bagno.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio