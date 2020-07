Palermo, nasce la categoria dell’agroalimentare a Confartigianato

Connect on Linked in

Nasce la categoria dell’agroalimentare a Confartigianato Palermo Una squadra di esperti per favorire sinergie, e-commerce e rilancio del settore Il presidente è Salvatore Porretto, alla vice presidenza eletta Laura Bargione Agroalimentare. In una sola parole tante risorse in campo per nuove sinergie.

È nata all’interno di Confartigianato Palermo la nuova categoria dell’agroalimentare, una squadra di esperti delle settore che lavoreranno al rilancio del brand Palermo/Sicilia di tutti i prodotti soggetti a trasformazione. Alla guida è stato nominato come presidente Salvatore Porretto, 62 anni, fondatore di Emporio Sicilia, un sito di e-commerce agroalimentare, con più di 2000 prodotti in vetrina e oltre cento piccole e medie imprese coinvolte.

La vice presidenza è stata affidata a Laura Bargione, dell’azienda Mariscò di San Cipirrello. Consigliere, Rino Sciascia, del consorzio “A modo bio” di Partinico. “C’è una grande voglia del fare e del fare insieme alla base della nascita di questa nuova categoria – dice Porretto –. Costruire sinergie, lavorare in squadra, sono le carte vincenti per fare emergere i tantissimi produttori di agroalimentare che lavorano e producono a Palermo e in provincia. Vogliamo dare una marcia in più al gusto artigiano e alle piccole e medie imprese, favorendo l’e-commerce dei nostri prodotti”.

La categoria è stata costituita questa mattina negli uffici dell’associazione degli artigiani in via Emerico Amari, alla presenza del presidente di Confartigianato Imprese Palermo, Giuseppe Pezzati e del segretario Giovanni Rafti.