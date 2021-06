La presenza di una pattuglia di Poliziotti di Quartiere a Palermo, lo scorso venerdì pomeriggio, lungo il percorso arabo normanno, è stata provvidenziale, gli agenti infatti hanno salvato una vita umana.

I poliziotti, impiegati nel loro turno di servizio, sono intervenuti in Discesa dei Giovenchi ove un grosso numero di persone, confuse e preoccupate, faceva capannello attorno ad una giovane donna che teneva in braccio una neonata, erano mamma e figlia, di appena 10 giorni di vita, quest’ultima con evidenti difficoltà respiratorie.

Non c’erano dubbi sulla necessità di un rapido intervento. Gli agenti non hanno esitato a far salire entrambe nella vettura della Polizia di Stato. A sirene spiegate si è giunti al pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini dove è stato uno dei due poliziotti a correre verso il primo medico disponibile ed affidargli personalmente quel fagottino.

Solo dopo avere appreso dalla viva voce dei sanitari che la bimba fosse fuori pericolo i poliziotti sono tornati a pattugliare il percorso arabo normanno fino alla conclusione del loro turno di servizio, un turno dove non si saranno sventati crimini ma nel corso del quale, ancora una volta, i poliziotti hanno fatto il loro dovere.