Palermo, non compra biglietti della lotteria natalizia: picchiato a sangue da tre fratelli

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Punito severamente per non aver voluto comprare i biglietti della riffa di natale.

È questa la tragica pena scontata da parte di un dipendente di un cinema di bagheria che si è semplicemente rifiutato di acquistare i biglietti della lotteria natalizia.

La Polizia infatti, grazie a dei filmati tratti dal sistema di video sorveglianza, ha arrestato tre fratelli palermitani pregiudicati per tentata estorsione aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti dunque, i tre ieri sera si sono recati in una nota sala cinematografica chiedendo al dipendente con insistenza di versare loro una somma di denaro quale corrispettivo per l’acquisto di alcuni biglietti per una cosiddetta “riffa” natalizia.

Al diniego dell’uomo, i tre gli si sarebbero quindi avventati contro, colpendolo ripetutamente con schiaffi al volto e calci nonché sfogato la loro rabbia addirittura contro alcuni suppellettili e merce esposta in vendita. Una volta individuati i tre, le forze dell’ordire si sono così recate nella loro casa, dove c’erano due dei tre fratelli, mentre il terzo è stato invece intercettato, poco dopo, per strada.

Tutti i familiari infine, sono stati rinchiusi nel carcere Cavallacci di Termini Imerese.