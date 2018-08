Palermo, Non vuole rispettare turni differenziata e prende a pugni netturbino

Connect on Linked in

Voleva conferire i rifiuti organici nonostante oggi non fosse il giorno stabilito in base ai turni della raccolta differenziata. Il dipendente della ditta Cogesi di San Cipirello che si occupa della raccolta a Partinico (Pa) ha cercato di spiegargli che non era possibile. Il residente lo ha preso a pugni e poi è fuggito via a bordo della sua auto. L’aggressione è avvenuta davanti a tanti testimoni. Chi ha assistito alla scena ha preso il numero di targa dell’uomo. Gli amministratori di Partinico hanno già presentato la denuncia. Il lavoratore è stato portato all’ospedale Civico di Partinico ed è stato medicato e refertato.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/palermo/182794/non-vuole-rispettare-turni-differenziata-e-prende-a-pugni-netturbino.html)