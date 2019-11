Palermo, nona tappa del concorso “Realizza il Monumento”

Connect on Linked in

Domani e dopodomani, la città ospiterà la nona tappa del progetto “Realizza il monumento”, fortemente voluto dall’Esercito in Sicilia e realizzato nel Salone delle bifore di Palazzo Sclafani grazie alla collaborazione tra Forza Armata e mondo scolastico.

Si tratta di un concorso di idee in cui gli studenti delle scuole superiori ripropongono in veste moderna il messaggio comunicativo delle opere alla Memoria, attraverso la realizzazione di bozzetti per un ipotetico monumento dedicato a tutti i “Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

I lavori, realizzati dai licei “M. Rutelli”, “Einaudi-Pareto” e “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo, saranno esposti per due giorni (mercoledì e giovedì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 17:30) con ingresso gratuito. A corollario delle opere in gara, sarà esposto, fuori concorso, un analogo progetto elaborato dal Reggimento logistico “Aosta”, oltre ai lavori presentati il 2 giugno scorso dalle scuole “Virgilio Marone” e “Nicolo’ Garzilli” quando hanno raccontato, sotto il profilo storico, artistico e simbologico, il monumento ai Caduti della Città.

Sullo sfondo delle realizzazioni dei ragazzi palermitani, alcuni pannelli fotografici raffiguranti i principali monumenti ai Caduti della provincia. Il momento culminante della mostra, giovedì 07 novembre alle ore 11.30 con la premiazione dei migliori lavori da parte del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia e delle Autorità locali che vorranno intervenire.

Le idee migliori saranno poi esposte nel foyer del Teatro Massimo il giorno 11 novembre per partecipare alla finale regionale. La conclusione auspicata è quella di poter realizzare un giorno, un monumento “ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” in una o più piazze siciliane, magari proprio a Palermo.