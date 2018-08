Palermo, operaio in nero lavora in bilico sul balcone: ditta multata

Connect on Linked in

Nonostante l’aria vacanziera di questo caldo periodo estivo le forze dell’ordine non mollano la presa sui trasgressori della legge.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti all’ispettorato del lavoro di Palermo infatti, durante un controllo di routine, sono riusciti a beccare alcuni operai di una ditta che montavano impianti di condizionatori senza seguire le minime regole di sicurezza stando addirittura appoggiati su di una scala incastrata tra due balconi.

A seguito dei controlli, al proprietario della ditta è stata comminata una multa di 2 mila euro, oltre alla denuncia per non aver consegnato al lavoratore i dispositivi di protezione e per non averlo informato sui rischi.

Di Pietro Geremia