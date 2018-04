Palermo, parente di un ricoverato rompe un timpano ad un operatore dell’ospedale

Print This Post

“Chiediamo che i protagonisti di questi atti vandalici, contro il personale, debbano essere assicurati alla giustizia in flagranza di reato e per interruzione del Pubblico Servizio, con immediato arresto”.

E’ questa la dichiarazione da parte del segretario provinciale Fials-Confsal Vincenzo Munafò in seguito alla violenta aggressione subita da un operatore dell’ospedale da parte del parente di un paziente ricoverato.

Il tutto sembra essere iniziato quando un addetto del nosocomio, durante la distribuzione dei pasti in un reparto annesso al pronto soccorso dell’ospedale palermitano Vincenzo Cervello, abbia invitato i parenti ad uscire per permettere le operazioni di servizio. Al rinnovo dell’invito, poco tenuto in considerazione, il parente di un ricoverato ha detto all’operatore “tu già hai parlato troppo” e l’ha colpito causandogli la rottura del timpano.

La vicenda è stata il culmine di una situazione già tesa dovuta al fatto che nel reparto di osservazione, c’erano 28 pazienti su 16 posti disponibili: 12 erano sulle barelle. Una situazione di sovraffollamento resa ancor più difficile dalla presenza di intere famiglie che assistono i ricoverati, in media 5 persone per ogni malato.

Di Pietro Geremia