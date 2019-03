Connect on Linked in

Traffico in tilt. Ieri sera in via Re Ruggero, nei pressi del palazzo d’Orleans, per alcuni minuti si è venuto a creare il panico per un improvviso scoppio su un’auto che successivamente è andata in fiamme.

Sul posto,sono giunte le autopompe dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo prima che si propagasse alle auto vicine.

Indagini in corso sulle cause del rogo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato