Palermo, paura in piena notte: scagliato sasso contro i vetri di un bus Amat

Continuano gli attentati intimidatori ai danni degli autobus dell’Amat di Palermo.

Verso le 4.00 della notte tra sabato e domenica scorsi, in via Carmelo Raiti sita nella zona Medaglie d’Oro, pare che ignoti abbiano scagliato un sasso contro il vetro di un bus della linea notturna della Amat mandandolo completamente in frantumi.

La violenza del colpo ha fatto fermare immediatamente l’autista del mezzo pubblico il quale ha successivamente allertato la polizia di stato che si è precipitata sul posto a constatare i danni.

Non è di certo la prima volta che i pullman dell’Amat vengono assaltati e presi di mira dai vandali motivo per i quale l’azienda ha deciso di assoldare alcuni vigilantes per poter in qualche modo fermare il fastidioso fenomeno.