Palermo, paura nella notte: rissa a suon di bottiglie in un pub

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una scena da guerriglia urbana è avvenuta nella notte scorsa a Palermo.

In via Divisi, sita nel centro storico del capoluogo siciliano, pare che poco dopo le 23.00 si sia verificata una violenta rissa in un pub gestito da cittadini romeni.

A segnalare il fatto alle autorità sono stati alcuni residenti e i turisti alloggiati nei Bed&Breakfast della zona i quali avrebbero riferito la presenza in strada di una lite dove sarebbero volati insulti, schiaffi e addirittura bottiglie di vetro che avrebbero tra le altre cose colpito delle auto in sosta.

Immediatamente dopo la denuncia si sono precipitati sul posto gli uomini della polizia di stato che, in men che non si dica hanno riportato l’ordine all’interno del locale e ammanettato i protagonisti del rumoroso alterco.