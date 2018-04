Palermo, perde l’equilibrio e cade mentre pota il pergolato sul balcone: morto un 88enne

Connect on Linked in

Tragedia in un appartamento. Era intento a potare il pergolato nella sua abitazione, in via Meli a Montelepre quando, per cause accidentali, perde l’equilibrio e fa un volo di 2 metri e mezzo finendo sull’asfalto sottostante.

A chiamare i soccorsi la stessa moglie che ha visto il marito riverso a terra sul piazzale sottostante.

Il personale del 118 ha trasportato il pensionato, Andrea Gambi di 88 anni all’ospedale Civico di Palermo dove purtroppo l’uomo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.

Il corpo, dopo le procedure di rito da parte dei carabinieri che hanno accertato la natura accidentale dell’incidente, è stato consegnato alla famiglia per i funerali.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato