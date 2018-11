Palermo, Piano Marshall per l’Africa atto a contrastare il fenomeno della migrazione

Print This Post

All’indomani della commemorazione delle vittime della strage di Nassiriya svoltasi a Palermo, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha esposto il proprio pensiero circa il fenomeno della migrazione:

“Il problema dell’immigrazione ha creato un grande allarme sociale, ma non si risolve soltanto con i respingimenti. E’ un problema che si risolve con un vero piano Marshall per l‘Africa, perché nel 2050, quando ci saranno due miliardi e mezzo di africani, se non affrontiamo oggi i problemi avremo milioni di persone che si sposteranno”.

Di Pietro Geremia