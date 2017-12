Palermo, pirata della strada investe ciclista e scappa: 60enne gravissimo

Print This Post

Drammatico incidente in via Roccazzo a Palermo non distante dalla sede dell’Amat. Un ciclista è stato investito da un automobilista che si è dato alla fuga.

L’uomo di 60 anni è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni.

Ancora non si conosce l’identità del pirata della strada che rischia un’incriminazione per omissione di soccorso.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale.

